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Мелони призвала назначить спецпредставителя от ЕС для диалога с Россией
Автор:Редакция news.by
Выступая в парламенте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила курс на сближение и диалог с Россией.
Она заявила, что жесткая позиция Евросоюза не должна перерастать в "дипломатическую слепоту" или добровольную самоизоляцию от контактов с Москвой.
В связи с этим Мелони призвала Брюссель назначить единого авторитетного спецпредставителя, который возглавит прямые мирные переговоры от лица всего ЕС.
Свою позицию глава итальянского правительства подкрепила критикой в адрес Франции, Германии и Великобритании за их попытки вести кулуарные беседы с Киевом без участия остальных европейских стран.