Мелони призвала назначить спецпредставителя от ЕС для диалога с Россией

Выступая в парламенте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила курс на сближение и диалог с Россией.

Она заявила, что жесткая позиция Евросоюза не должна перерастать в "дипломатическую слепоту" или добровольную самоизоляцию от контактов с Москвой.

В связи с этим Мелони призвала Брюссель назначить единого авторитетного спецпредставителя, который возглавит прямые мирные переговоры от лица всего ЕС.