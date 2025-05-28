Германия сделает все, чтобы газопровод "Северный поток - 2" не был введен в эксплуатацию. Такое откровенное заявление сделал новый немецкий канцлер.

Фридрих Мерц сообщил об этом на брифинге после встречи с Зеленским в Берлине, на которой пообещал, что поможет Украине производить дальнобойное оружие. Оно будет способно поражать цели на территории за пределами Украины, подчеркнул Мерц.

Иными словами, власти Германии намерены эскалировать военное противостояние с Россией, в то время как поставки российского газа через трубопроводы могли бы покрывать 20 % потребностей Германии. Это могло бы помочь вернуть на рельсы немецкую экономику.