Мерц официально стал самым непопулярным лидером в мире
Автор:Редакция news.by
Канцлер Германии Фридрих Мерц официально стал самым непопулярным лидером в мире. Более 2/3 граждан страны выступают против его переизбрания на второй срок - такие данные свежего опроса INSA.
Рейтинг канцлера падает даже внутри его собственного блока, где против его кандидатуры выступают уже 45 % сторонников. В лидерах среди избирателей сейчас "Альтернатива для Германии" - партию поддерживают 27 % немцев.