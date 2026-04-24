Канцлер Германии Фридрих Мерц официально стал самым непопулярным лидером в мире. Более 2/3 граждан страны выступают против его переизбрания на второй срок - такие данные свежего опроса INSA.

Рейтинг канцлера падает даже внутри его собственного блока, где против его кандидатуры выступают уже 45 % сторонников. В лидерах среди избирателей сейчас "Альтернатива для Германии" - партию поддерживают 27 % немцев.