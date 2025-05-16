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Мерц посетит бригаду бундесвера в Литве
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 22 мая отправится с официальным визитом в Литву, где проведет встречу с президентом Гитанасом Науседой и посетит размещенную на территории страны бригаду бундесвера. Об этом пишет РИА Новости.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц 22 мая 2025 года совершит поездку в Литву. В Вильнюсе канцлера Мерца с военными почестями примет президент Литовской Республики Гитанас Науседа", - сообщил заместитель официального представителя кабмина Штеффен Майер.
Отмечается, что после запланированы совместные переговоры и рабочий обед, в завершение состоится пресс-конференция.
"В 14:00 федеральный канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в торжественном построении 45-й танковой бригады в Вильнюсе. Здесь федеральный канцлер Мерц выступит с речью. После построения канцлер пообщается с военнослужащими", - уточнил Майер.