Мерц посетит бригаду бундесвера в Литве

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 22 мая отправится с официальным визитом в Литву, где проведет встречу с президентом Гитанасом Науседой и посетит размещенную на территории страны бригаду бундесвера. Об этом пишет РИА Новости.

"Федеральный канцлер Фридрих Мерц 22 мая 2025 года совершит поездку в Литву. В Вильнюсе канцлера Мерца с военными почестями примет президент Литовской Республики Гитанас Науседа", - сообщил заместитель официального представителя кабмина Штеффен Майер.

Отмечается, что после запланированы совместные переговоры и рабочий обед, в завершение состоится пресс-конференция.