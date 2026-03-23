Метеорит пробил крышу дома в Техасе

Метеорит рухнул на жилой дом в Техасе. Он оставил дыру в крыше размером с кулак. К счастью, обошлось без пострадавших. Хозяйка дома призналась, что очень испугалась, когда услышала сильный взрыв.

"Если вы живете в районе Хьюстона и услышали сильный взрыв или вам показалось, что вы увидели падающую звезду, то эта быстрая вспышка в небе была вовсе не маленькой. На самом деле это был трехфутовый космический камень, который весил около тонны и сгорел, когда прорывался через атмосферу Земли", - рассказала свидетельница.