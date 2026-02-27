3.75 BYN
Метро Варшавы готовят как убежище в случае войны
Автор:Редакция news.by
Польские власти готовятся к неизбежной скорой войне. Столичное метро решено превратить в место хранения запасов на случай начала боевых действий.
Мэр Варшавы провел экскурсию по подземке. Он продемонстрировал стеллажи, заполненные продовольствием и амуницией.
В метро также начали оборудовать убежища, способные принять сотни тысяч, если не миллионы людей. Польша собирается обеспечить граждан достаточным количеством мест в подземных укрытиях (пока в Европе такое удалось только Финляндии и Швейцарии).
Что касается Польши, то она активнее других стран континента готовится к грядущей войне: в текущем году на оборонные нужды власти выделяют почти 5 % ВВП.
Фото pixabay.com