Метро Варшавы готовят как убежище в случае войны

Польские власти готовятся к неизбежной скорой войне. Столичное метро решено превратить в место хранения запасов на случай начала боевых действий.

Мэр Варшавы провел экскурсию по подземке. Он продемонстрировал стеллажи, заполненные продовольствием и амуницией.

В метро также начали оборудовать убежища, способные принять сотни тысяч, если не миллионы людей. Польша собирается обеспечить граждан достаточным количеством мест в подземных укрытиях (пока в Европе такое удалось только Финляндии и Швейцарии).

Что касается Польши, то она активнее других стран континента готовится к грядущей войне: в текущем году на оборонные нужды власти выделяют почти 5 % ВВП.

