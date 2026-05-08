МИД Латвии вызвал дипломата России из-за украинских дронов
Автор:Редакция news.by
Министерство иностранных дел Латвии в очередной раз показало неспособность к поиску причинно-следственных связей. В МИД вызвали посла России и передали ноту протеста из-за падения 7 мая около латвийского Резекне украинских дронов-камикадзе.
В заявлении на сайте ведомства указывается, что конфликт в Украине "создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе".
При этом ранее там утверждали, что Рига "никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов беспилотниками по целям на территории России".