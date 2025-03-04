МИД Польши: Поставки вооружения Украине вернулись к прежнему уровню

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Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним объемам. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, сообщает РИА Новости.

"Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням", - сказал Сикорский.

Сикорский также уточнил у украинского министра, продолжает ли система Starlink работать на Украине. Сибига это подтвердил и поблагодарил Польшу за помощь.

"Польша потратила около 200 млн долларов. Это важно для нашей армии", - сказал он.

По словам главы МИД Украины, решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув - также один из важнейших результатов переговоров в Саудовской Аравии.

"Это важнейший логистический центр. Это важное решение для нашей обороны и нашей поддержки", - добавил он.