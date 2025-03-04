3.60 BYN
3.18 BYN
3.47 BYN
МИД Польши: Поставки вооружения Украине вернулись к прежнему уровню
Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним объемам. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, сообщает РИА Новости.
"Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням", - сказал Сикорский.
Сикорский также уточнил у украинского министра, продолжает ли система Starlink работать на Украине. Сибига это подтвердил и поблагодарил Польшу за помощь.
"Польша потратила около 200 млн долларов. Это важно для нашей армии", - сказал он.
По словам главы МИД Украины, решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув - также один из важнейших результатов переговоров в Саудовской Аравии.
"Это важнейший логистический центр. Это важное решение для нашей обороны и нашей поддержки", - добавил он.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию.