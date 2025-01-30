Киеву не хватит газа для своих нужд из-за прекращения транзита российского газа по решению Владимира Зеленского. Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова, сообщает ТАСС.

"В декабре Зеленский пресек любые усилия Словакии по транзиту газа на нашу территорию через Украину. Еще в декабре мы предупреждали, что это решение является односторонним, неразумным, непрагматичным и будет иметь серьезные последствия в виде роста цен на газ для всей Европы. Однако сбылось и второе наше негативное ожидание, связанное с этим решением, - что Украине не хватит газа для собственного потребления", - написала Сакова на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Объем газа в украинских хранилищах упал до критической отметки в 10%. После прекращения российского транзита Украине необходимо импортировать не менее 100 млн куб. м в месяц. Кроме того, прогноз погоды на февраль указывает на понижение температуры. Как следствие, цены на газ растут, достигнув максимума с нового года для всей Европы", - добавила Сакова.