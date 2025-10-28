3.70 BYN
Министр экономики ФРГ признала неконкурентоспособность страны
Германия больше не может конкурировать на глобальном рынке. Об этом заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе.
По ее словам, немецкие компании страдают от чрезмерного регулирования, высоких цен на энергию и социальной нагрузки, которая делает труд слишком дорогим.
Райхе подчеркнула, что Германия оказалась в центре глобального конфликта между свободной торговлей и геополитикой. От способности адаптироваться зависит ее будущее как экономической державы.
Политик призвала к срочным реформам как внутри страны, так и на уровне Евросоюза, который, по ее мнению, должен перестать быть "регуляторным тормозом".
Министр экономики напомнила, что экономический спад начался с пандемии и усилился после отказа от российского газа, теперь грозит перерасти в третью подряд рецессию.