Министр МВД Франции пообещал "поэтапный ответ" после того, как Алжир не принял обратно своих граждан

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо пообещал "поэтапный ответ" после того, как Алжир отказался принять 60 алжирцев, которых Франция хотела выслать. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылась на материал Euronews.

Противостояние с Парижем продолжается уже несколько месяцев, Алжир систематически возвращает алжирских граждан, совершивших преступления или радикализовавшихся в ЕС, отмечает Euronews. Ситуация максимально накалилась, когда Алжир решил не рассматривать список из примерно 60 алжирских граждан, которые считаются угрозой общественному порядку во Франции и чья высылка обратно в Алжир была "в приоритетном порядке" запрошена французским МИД.

В пресс-релизе, опубликованном алжирской дипломатической службой, подчеркивается, что "Алжир подтверждает свое категорическое неприятие угроз и попыток запугивания, а также запретов, ультиматумов и любого рода угрожающих высказываний". Подчеркивается, что Париж ставит "под сомнение традиционный канал рассмотрения дел о высылке". В заявлении также говорится, что "Алжир руководствуется исключительно желанием выполнить свой долг по консульской защите своих граждан". Временному поверенному в делах Франции предлагается "следовать обычному каналу, в данном случае установленному между французскими префектурами и алжирскими консульствами", и "действовать в каждом конкретном случае индивидуально".

"Я сожалею, что Алжир отказывается применять международное право. Как и было решено межведомственным комитетом под председательством премьер-министра, будет реализован поэтапный ответ", - говорится в сообщении Брюно Ретайо в соцсети X.

Рима Хассан, депутат Европарламента от партии "Непокоренная Франция", которая считает французское правительство ответственным за ухудшение франко-алжирских отношений, потребовала отставки Ретайо.