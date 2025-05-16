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Министр обороны Украины: На переговорах в Стамбуле обсудили прекращение огня и обмен пленными
Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров перечислил вопросы, которые обсуждали стороны, сообщает РИА Новости.
"Вопросы обмена (военнопленных. Прим. ред.), вопросы прекращения огня. Вот эти два вопроса обсуждались", - заявил Умеров в ходе общения с прессой по итогам переговоров.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в этот день контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы, 16 мая, российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
16 мая в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13:30 (по минскому времени) и продлились чуть менее двух часов.