Министр обороны Украины: На переговорах в Стамбуле обсудили прекращение огня и обмен пленными

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Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров перечислил вопросы, которые обсуждали стороны, сообщает РИА Новости.

"Вопросы обмена (военнопленных. Прим. ред.), вопросы прекращения огня. Вот эти два вопроса обсуждались", - заявил Умеров в ходе общения с прессой по итогам переговоров.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в этот день контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы, 16 мая, российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.