Минтуризма Израиля запустило сбор заявок от туристов, желающих покинуть страну

Министерство туризма Израиля в online-режиме стали собирать заявки от зарубежных туристов, которые хотят выехать за пределы еврейского государства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В свете ситуации в сфере безопасности министерство туризма получило запрос на сбор контактных данных от туристов, желающих покинуть страну по воздуху, и координацию их отъезда из Израиля как можно скорее с релевантными органами власти. С этой целью была создана онлайн-форма, которую могут заполнить туристы", - сообщили в министерстве, отметив, что конкретной информации о том, когда могут начаться эвакуационные рейсы из страны, на данный момент нет.

Поступившая от туристов информация будет передана централизованным образом для дальнейшей обработки органами власти, ответственными за координацию спасательных рейсов, пояснили в Минтуризма. При этом там подчеркнули, что конкретной информации о возможных эвакуационных рейсах из страны на данный момент нет.

Воздушное пространство над Израилем до сих пор закрыто до дальнейшего уведомления из-за постоянной угрозы ракетных обстрелов со стороны Ирана. По оценке Минтуризма, после закрытия неба в Израиле остались около 40 тыс. иностранных туристов. Заполнить форму (доступна на английском и иврите) все желающие могут на официальном портале правительства Израиля.