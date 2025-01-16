Мир между Израилем и ХАМАС может стоить должности израильскому премьеру Нетаньяху

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Это событие может претендовать на право считаться главным за многие последние месяцы: стало известно о заключении мирного соглашения между Израилем и группировкой ХАМАС. Режим прекращения огня вступает в силу 19 января.
Израильские солдаты уже начали покидать сектор Газа и снимают блокаду с его границ. На территорию палестинского анклава двинулись инженерные и медицинские бригады из Египта: в их задачу входит оказание неотложной помощи людям, которые уже больше года живут в условиях гуманитарной катастрофы.
Известно, что ХАМАС обязался освободить 33 заложника-еврея: за каждого из них Израиль выпустит из своих тюрем по 30 заключенных-палестинцев. Арабы, живущие в регионе, всю ночь праздновали окончание войны.
Это может показаться странным, но победителями в завершающемся конфликте считают себя арабы. За более чем год боевых действий Израиль нанес огромный урон группировкам ХАМАС и "Хезболла", но уничтожить их не сумел, восстановятся они довольно быстро, а сограждане наверняка обвинят Израиль в напрасных жертвах и бесцельных лишениях. С израильской стороны погибли две с лишним тысячи человек, среди арабов насчитывают 46 тыс. жертв. Конфликт хоть и миновал горячую стадию, но наверняка продлится еще долго, только уже в других формах.