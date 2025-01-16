Мир между Израилем и ХАМАС может стоить должности израильскому премьеру Нетаньяху

Это событие может претендовать на право считаться главным за многие последние месяцы: стало известно о заключении мирного соглашения между Израилем и группировкой ХАМАС. Режим прекращения огня вступает в силу 19 января.



Израильские солдаты уже начали покидать сектор Газа и снимают блокаду с его границ. На территорию палестинского анклава двинулись инженерные и медицинские бригады из Египта: в их задачу входит оказание неотложной помощи людям, которые уже больше года живут в условиях гуманитарной катастрофы.





Известно, что ХАМАС обязался освободить 33 заложника-еврея: за каждого из них Израиль выпустит из своих тюрем по 30 заключенных-палестинцев. Арабы, живущие в регионе, всю ночь праздновали окончание войны.