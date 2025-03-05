Мировые СМИ внимательно изучают слова Александра Лукашенко

Цитаты из интервью Александра Лукашенко известному блогеру Марио Науфалу подхватили ведущие мировые медиа. Беседу без преувеличения называют сенсационной, прорывной и откровенной. Видео бьет рекорды по просмотрам, пользователи оставляют тысячи позитивных комментариев и слов благодарности Президенту Беларуси за правду, за сильную и грамотную позицию.

Более 2 млн просмотров и тысячи комментариев на различных порталах - и все это менее чем за сутки. Интервью Александра Лукашенко традиционно вызвало широкий резонанс.

Мировые СМИ внимательно изучают слова Президента. Агентство Reuters приводит выдержки из громкой беседы, материал затем перепечатывают десятки изданий - от Лондона и Парижа до Дохи и Пекина. Интервью называют сенсационным и прорывным. Заголовки соответствующие. "Лукашенко приглашает Трампа, Зеленского и Путина провести мирные переговоры Минске", - восклицают Baltic News, Sweden Herald и Deutsche Welle, традиционно нелояльное нам СМИ и даже занесенное в список экстремистских ресурсов.

Беларусь предлагает площадку для российско-украинских переговоров - вторят им France 24 и Al Jazeera. А американский телеканал ABC публикует беседу в подробностях. И здесь акцент на украинском конфликте. Точнее, на видении Александра Лукашенко путей его урегулирования.

Крупнейшее турецкое информагентство Anadolu в своем материале излагает мнение белорусского Президента об американском коллеге Дональде Трампе, отношениях США - Китай и о спорах вокруг редкоземельных металлов.

Широкий отклик вызвал диалог у интернет-пользователей. Представители разных стран активно комментируют услышанное из уст белорусского лидера. Почти все отмечают прямолинейность, доброжелательность и открытость Александра Лукашенко.

Наибольший резонанс вызвали высказывания белорусского лидера о том, что, по его мнению, происходит сегодня в большой политике. Мало кто из политиков не боится называть вещи своими именами.

К слову, в сети Х только за первые несколько часов с момента публикации интервью посмотрели более 800 тыс. зрителей. Уже просмотров под 2 млн. Пользователи со всего мира активно делятся публикацией на своих страницах, а в комментариях говорят, что многое из беседы стало для них настоящим откровением.