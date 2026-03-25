"Могут взорваться прямо сейчас" - какие факторы приближают мир к ядерной войне

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в "Эксклюзивном интервью" объяснил, какие действия США и Европы ставят мир на грань глобального конфликта.

"У Ирана еще много ракет, которые он может использовать для поражения американских кораблей, американских баз Израиля, даже Саудовской Аравии и ОАЭ, которые заявили, что не позволят США использовать базы на своей территории. Британцы также заявили, что не могут использовать Диего-Гарсию или базы на территории Англии. Мир возмущен таким поведением, но это не останавливает Дональда Трампа (президента США - прим. ред.)", - отметил эксперт.

По его словам, в мире одновременно существует слишком много "горячих точек": "Есть Украина, Тайвань - слишком много потенциально очень-очень опасных мест, которые могут взорваться прямо сейчас. Индия и Пакистан всегда находятся всего в одном ударе от войны. И у обеих стран есть ядерное оружие".

Запуск ракеты

Меня очень беспокоит то, что Трамп позволил договору СНВ-III истечь (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ред.). Питер Кузник

Эксперт напомнил, что Путин мудро призвал продлить соглашение еще на год. "Сохраним ограничения, пока будем пытаться договориться о новом договоре, - отметил он. - США используют в качестве предлога Китай, но это всего лишь предлог, потому что Китай не присоединяется к договору о контроле над вооружениями, пока не достигнет паритета с США и Россией. США это знают, потому что они хотели сорвать договор".

Питер Кузник прямо говорит, что Трамп сознательно идет на ядерную гонку вооружений и, судя по всему, верит в возможность победы в ядерной войне. "Я думаю, Трамп имеет в виду три вещи, связанные с договором СНВ-III. Во-первых, он хочет гонки вооружений, гонки ядерных вооружений, потому что считает, что США могут в ней победить. Во-вторых, я почти уверен, что он верит в возможность победы в ядерной войне".

Капитолий США

Питер Кузник:

"В журнале "Бюллетень ученых-атомщиков", который является экспертным в США, в последнее время вышло три статьи, в которых говорится, что ядерные стратеги разделились на тех, кто верит в теорию сдерживания и ответный удар, и что никто не начнет ядерную войну, потому что никто не может ее выиграть. Есть и другая школа, которая считает, что ядерную войну можно выиграть".

Эти люди, как уточнил эксперт, считают, что с помощью новых сейсмических технологий и искусственного интеллекта США могли бы точно определить местоположение каждой российской и каждой китайской подводной лодки. "Если США нанесут первый удар, они могли бы уничтожить ядерное оружие России и Китая", - обозначил он.

Самое опасное, по мнению Питера Кузника, - отсутствие сдерживающих механизмов вокруг президента США: "Теперь у нас появилась целая новая группа ядерных планировщиков, которые считают, что США могут выиграть ядерную войну и фактически разоружить Россию и Китай. Я думаю, эти люди сумасшедшие, но они имеют влияние, а Трамп, вероятно, прислушивается к ним. Вот что меня беспокоит. И тот факт, что никто не стоит между Дональдом Трампом и ядерным оружием, никто не может его остановить. Если он отдаст приказ, если только люди не ослушаются его, что маловероятно, то в случае кризиса Трамп будет очень опрометчив и непредсказуем", - заключил директор Института ядерных исследований Американского университета.

Не прекращает накаляться обстановка и в Европе. "Трамп оказывает давление на все страны НАТО, а также на Тайвань и другие страны, чтобы они перевооружились. Сначала призвали НАТО к тому, чтобы все тратили 2 % ВВП на свои военные нужды, теперь это 5 %. Если Трамп добьется этого, он захочет 10 %", - подчеркнул эксперт.

Как подчеркнул он, европейские элиты все время предупреждают, мол, если Россия победит в Украине, то нападет на Европу и будет поглощать один кусок Европы за другим.



Питер Кузник

Вместо того, чтобы запугивать население и заставлять его тратить деньги на войну, я бы хотел видеть дипломатические шаги. Питер Кузник

"Я бы хотел, чтобы мы мирно разрешили конфликты, будь то Тайвань, Украина или Ближний Восток. Все эти конфликты разрешимы, но о дипломатии речи нет. Я бы хотел видеть, как деньги, которые европейцы тратят на свои вооруженные силы для защиты от России, Китая и Беларуси, идут на повышение уровня жизни людей, на улучшение качества жизни, - обозначил он. - Именно это происходило в Европе долгое время. Они не тратили деньги на свои вооруженные силы и жили очень хорошей, улучшенной жизнью. Но теперь все идет в противоположном направлении".