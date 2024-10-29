На латвийском КПП "Бурачки - Терехово" автобусы с людьми разворачивают. Как сообщается, причина отказа во въезде в ЕС - они якобы "представляют угрозу безопасности", сообщает телеграм-канал "RT на русском".

"Отобрали всю запрещенную еду: мясо, колбасу, рыбу и т. д. Оставили людей с сухариками и водой. Дальше началось собеседование с первым водителем, продлилось три часа, затем со вторым - тоже три часа. У нас в воскресенье второй тур выборов, так что придется пойти часам к восьми, чтобы проголосовать раньше, чем выяснится, что голос я свой отдал где-то в райском саду Борреля", - сообщает молдованин.

В Молдове 3 ноября пройдет второй тур президентских выборов. И Санду со своими проевропейскими приспешниками делают все, чтобы дискредитировать честные выборы и оставить власть в своих руках.

В первом туре Кишинев открыл в РФ всего два участка для голосования при 500 тыс. молдаван в стране. Напомним, что прямого авиасообщения Москва - Кишинев нет, на автобусе дорога займет 2-3 дня.

Молдавские диаспоры в России и Беларуси, где ЦИК Молдовы открыл меньше всего избирательных участков, организовали горячие линии для соотечественников, по которым они смогут узнать об избирательных участках в их стране.