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Молдова готовится к выборам президента и референдуму о членстве в ЕС
Молдова готовится к выборам президента и референдуму о членстве в ЕС. На кресло главы государства претендуют 11 кандидатов, включая действующего - Майю Санду, которая рассчитывает на победу в первом туре.
Массированной пропаганды в официальных СМИ Санду показалось недостаточно. Накануне полиция ворвалась в типографию, где печатали газеты c призывом голосовать против вступления в Евросоюз. Тираж заказала оппозиционная партия "Возрождение", входящая в блок "Победа", но забрать газеты ей не позволили. Основанием послужило "мнение" зампреда ЦИК, который "рекомендовал" не выдавать тираж.
Зато на помощь правящей партии поспешил Брюссель - ЕС выделяет на развитие "гражданского общества" в Молдове 500 тысяч евро. Основное внимание при этом уделят поддержке "гендерных стандартов" среди сотрудников МВД.
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