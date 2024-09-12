Молдова готовится к выборам президента и референдуму о членстве в ЕС. На кресло главы государства претендуют 11 кандидатов, включая действующего - Майю Санду, которая рассчитывает на победу в первом туре.

Массированной пропаганды в официальных СМИ Санду показалось недостаточно. Накануне полиция ворвалась в типографию, где печатали газеты c призывом голосовать против вступления в Евросоюз. Тираж заказала оппозиционная партия "Возрождение", входящая в блок "Победа", но забрать газеты ей не позволили. Основанием послужило "мнение" зампреда ЦИК, который "рекомендовал" не выдавать тираж.