МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?

Как сообщают СМИ, среди государств-членов распространили внутренний документ с уведомлением о начале расследования. В нем содержится призыв к Хану временно отказаться от исполнения обязанностей прокурора.

Совпадение или нет, но первые обвинения против него появились незадолго до того, как Хан запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и тогдашнего министра обороны страны Галанта.