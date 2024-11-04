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МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?

Международный уголовный суд начинает расследование обвинений в сексуальных домогательствах против главного прокурора суда Карима Хана.

Как сообщают СМИ, среди государств-членов распространили внутренний документ с уведомлением о начале расследования. В нем содержится призыв к Хану временно отказаться от исполнения обязанностей прокурора.

Совпадение или нет, но первые обвинения против него появились незадолго до того, как Хан запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и тогдашнего министра обороны страны Галанта.

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