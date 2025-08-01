Музей истории США убрал информацию об импичментах Трампа

Сотрудники Национального музея американской истории в Вашингтоне под давлением администрации президента США Дональда Трампа были вынуждены убрать из экспозиции информацию о двух попытках импичмента во время его первого срока. Об этом сообщает The Washington Post.

Журналисты уточнили, что теперь в экспозиции указано, что лишь три президента США сталкивались с серьезной угрозой отстранения от должности. Речь идет об Эндрю Джонсоне, Ричарде Никсоне и Билле Клинтоне. В марте Трамп предписал убрать из программ и экспозиций музея всю информацию, содержащую отсылки к "неподобающей идеологии".