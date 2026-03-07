"Мы не хотим договариваться" - США отказались урегулировать конфликт с Ираном мирным путем

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран хочет урегулировать конфликт мирным путем, но США это больше не нужно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Мы не хотим договариваться. Они хотели бы договориться, а мы не хотим", - сказал он журналистам на борту своего самолета.