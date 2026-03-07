3.74 BYN
"Мы не хотим договариваться" - США отказались урегулировать конфликт с Ираном мирным путем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран хочет урегулировать конфликт мирным путем, но США это больше не нужно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Мы не хотим договариваться. Они хотели бы договориться, а мы не хотим", - сказал он журналистам на борту своего самолета.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд ключевых фигур в политическом и военном руководстве государства. Авиаудару также подверглась начальная школа для девочек, в результате чего погибли более 170 человек. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции и атаковал объекты в Израиле. Тегеран также атакует военные объекты США на Ближнем Востоке.