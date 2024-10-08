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Мы советуем Израилю не испытывать волю Ирана - Арагчи
Иран не будет ни спешить, ни колебаться с ударом по Израилю в случае ответа еврейского государства на недавнюю иранскую ракетную атаку. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, сообщает ТАСС.
"Мы советуем сионистскому режиму (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) не испытывать волю Ирана. Наш ответ на любое нападение будет мощнее [самой атаки]. Мы не колеблемся, но и не спешим с ответом. Любая атака на инфраструктурные объекты Ирана встретит решительный ответ", - приводит слова Арагчи его пресс-служба.
"Исламская Республика Иран не хочет нагнетать напряженность и не стремится к войне, хотя не боится ее", - подчеркнул министр. Как добавил дипломат, цель его визитов в Сирию и Ливан - "показать, что Иран поддерживал и будет поддерживать сопротивление всеми силами". По словам Арагчи, ракетный удар по Израилю "доказал решимость Ирана отвечать на любые агрессивные действия".
© AP Photo / Vahid Salemi
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