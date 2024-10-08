Мы советуем Израилю не испытывать волю Ирана - Арагчи

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Иран не будет ни спешить, ни колебаться с ударом по Израилю в случае ответа еврейского государства на недавнюю иранскую ракетную атаку. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, сообщает ТАСС.

"Мы советуем сионистскому режиму (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) не испытывать волю Ирана. Наш ответ на любое нападение будет мощнее [самой атаки]. Мы не колеблемся, но и не спешим с ответом. Любая атака на инфраструктурные объекты Ирана встретит решительный ответ", - приводит слова Арагчи его пресс-служба.