3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
На границе Киргизии и Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
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На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу киргизского МЧС.
Подземные толчки зафиксированы в 04:42 (01:42 мск) в 133 км к юго-западу от Бишкека. Землетрясение ощущалось до 5 баллов в селе Копуре-Базар Таласского района Таласской области, в городе Кара-Балте Жайылского района Чуйской области и до 4 баллов в Бишкеке.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.