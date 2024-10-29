На какую дату в США назначили инаугурацию Дональда Трампа

Инаугурация Дональда Трампа и его вице-президента Джея Вэнса пройдет 20 января 2025 года, согласно информации от Reuters. До этого момента обязанности президента будет исполнять действующий глава государства Джо Байден.

На протяжении всего дня американские СМИ один за одним вынуждены признавать победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

"Трамп получает 277 голосов выборщиков, преодолевая необходимый для победы порог", - пишет The New York Times. А USA Today уже называет дату инаугурации Трампа: она, по данным издания, запланирована на 20 января 2025 года. Украсть победу у старого нового президента будет уже сложно.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:

"Почему Трамп имеет столь высокую поддержку сейчас? Потому что, несмотря на всю политику клеветы в его отношении, американцы запомнили период каденции Трампа как золотое время. Это период экономического роста - то, что для американского избирателя максимально важно. Ему по большому счету плевать на Украину, на Ближний Восток и так далее. Байден же дал американцам иную реальность: галопирующая инфляция, рост недоступности жилья, образования. Мы можем вспомнить, как сходили с ума американцы из-за роста цен на автозаправочных станциях".