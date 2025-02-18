На нефтяном танкере в Италии произошли взрывы - пострадавших нет

В Италии произошло два взрыва на нефтяном танкере в порту города Савона. На корпусе судна образовалась пробоина с признаками внешнего воздействия.

Экипаж судна под мальтийским флагом сообщил о происшествии во время выгрузки нефти. Утечек, судя по результатам обследования, удалось избежать. Обошлось без пострадавших. Прокуратура Савоны рассматривает различные версии инцидента, включая поломку, столкновение или намеренный подрыв. К работе привлекли водолазов.