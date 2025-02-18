3.54 RUB
3.26 USD
3.42 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На нефтяном танкере в Италии произошли взрывы - пострадавших нет
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6877b777-2d84-42f1-83db-cc9c9c770141/conversions/95296182-a367-460a-a949-cc1aa88c7937-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6877b777-2d84-42f1-83db-cc9c9c770141/conversions/95296182-a367-460a-a949-cc1aa88c7937-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6877b777-2d84-42f1-83db-cc9c9c770141/conversions/95296182-a367-460a-a949-cc1aa88c7937-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6877b777-2d84-42f1-83db-cc9c9c770141/conversions/95296182-a367-460a-a949-cc1aa88c7937-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byНа корпусе судна образовалась пробоина с признаками внешнего воздействия
танкер_инвато_22025-02-18T05:09:18.000000Z00
В Италии произошло два взрыва на нефтяном танкере в порту города Савона. На корпусе судна образовалась пробоина с признаками внешнего воздействия.
Экипаж судна под мальтийским флагом сообщил о происшествии во время выгрузки нефти. Утечек, судя по результатам обследования, удалось избежать. Обошлось без пострадавших. Прокуратура Савоны рассматривает различные версии инцидента, включая поломку, столкновение или намеренный подрыв. К работе привлекли водолазов.