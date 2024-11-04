На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев

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Красноречивая цифра народного недовольства. Последний соцопрос показал, что за переизбрание Шольца на пост канцлера проголосовали бы только 6 % немцев, утверждает немецкое издание Tagesspiegel.

Немцы делали на Шольца огромную ставку. Его поддерживала авторитетом Меркель. Олафу прочили будущее едва ли не нового Бисмарка для Германии. Но начал канцлер свое правление с череды скандалов.

Летом 2022 года сразу несколько женщин обвинили СДПГ в накачивании наркотиками на закрытой вечеринке. Организовал "встречу с избирателями" сам Шольц. Жертвами стали 8 женщин.

Шольц и партия СДПГ обещали "привлечь преступников к ответственности". Беда в том, что никого кроме членов фракции на вечеринке не было. Скандал, по сути, списали на пресловутую руку Кремля. Шольц же, понимая, что скелетов в шкафу хватает, резко обострил риторику по России и стал активно накачивать оружием Киев. Сегодня это почти 33 млрд евро только от Берлина.

После скандальной вечеринки в июле 2022 года Олаф через месяц опять попал в скандал. Его обвинили в том, что, будучи мэром Гамбурга, он помогал бизнесу отмыть налоги на 47 млн евро. Политик, конечно же, говорил, что чист как слеза младенца. И дело благополучно замяли.

"Я горжусь тем, как Германия хорошо умеет обращаться со своими деньгами". После этой фразы Шольца подняли на смех в Бундестаге на минувшей неделе.

Давайте посмотрим как Берлин при Шольце "эффективно" расходует деньги. Инфляция за 2023 год составила 7 % - антирекорд со времен объединения ФРГ и ГДР. Дефицит бюджета на 2025 год составил 97-98 млрд евро. Рост цен - 20 %. С июня промышленное производство в Германии упало более чем на 2 %. Индекс бизнес-климата в Германии за год снижался уже четыре раза.

Шоковые потери для экономики во многом связаны с отказом от дешевого российского газа, что сократило спрос и повысило себестоимость продукции. Оказалось, что немецкая экономическая модель во многом зависела от сырья из России. И разрыв отношений стал фактически самоубийством.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в Германии могут начать массово увольнять работников обрабатывающей промышленности. Причина - рост цен на энергоносители и сокращение экспорта.

В 2024 году уровень безработицы в ФРГ уже вырос до 6 %.

Главный экономист нидерландского банка ING Карстен Бржески считает, что немецкий рынок труда "страдает и умирает".

А еще ошибочный "зеленый переход", отказ от атомной энергетики, большое количество бюрократии, увеличение оборонных расходов и не до конца преодоленные последствия пандемии. Тогда многие предприятия были закрыты, так и не вернувшись к нормальной жизни.

Экономисты бьют в набат: немецкая экономика впервые за последние 35 лет закончит нынешний год с падением - 0,2 %. Это, конечно, не обвал, но специалисты уверены, что исход бизнеса и предприятий в ближайшие пару лет подкосит экономику куда сильнее. На этом фоне решение Шольца выделить Украине еще 17 млрд евро на войну выглядят форменным издевательством над немцами.

Экономический спад все сильнее рикошетит по рядовым немцам, которые привыкли жить хорошо. И вот уже тысячи рабочих все чаще выходят на протесты в разных точках страны, а социологи фиксируют галопирующее недовольство. Антирейтинг Шольца вырос сразу на 40 пунктов - итого 62 % сегодня.