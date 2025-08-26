3.69 BYN
На польской границе военнослужащий получил ранение
Автор:Редакция news.by
Очередное ЧП на польской границе. Военнослужащий получил ранение. Отмечается, что пограничник "применил средства принуждения" к мигранту и получил травму руки (взорвалась светошумовая граната). Он доставлен в госпиталь и находится под наблюдением врачей. Состояние оценивается как стабильное.
А тем временем Варшава, Вильнюс и Хельсинки решили применить необычное средство защиты от российской угрозы. Три страны рассматривают возможность восстановления приграничных болот "для остановки танков".
В последние десятилетия велось активное уничтожение торфяников, но теперь эти европейские столицы увидели в них надежную защиту. Видимо опыт с утонувшими в литовском болоте американскими солдатами их ничему не научил.