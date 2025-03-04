На предприятии в словацком городе Свит произошла утечка аммиака

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Утечка аммиака произошла на одном из предприятий в словацком городе Свит, сообщает БЕЛТА со ссылкой на новостной портал Aktuality.sk.

По данным городских властей, утечка произошла на мясоперерабатывающем заводе NORD SVIT. На месте работали спасательные службы. В правоохранительных органах заявили, что были эвакуированы 83 человека, два человека доставлены в больницу на машине скорой помощи.

Жителям города рекомендовали временно воздержаться от проветривания и выхода на улицу без необходимости.