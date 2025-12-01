3.72 BYN
На трассе "Байкал" образовался затор длиной 85 км
Автор:Редакция news.by
На территории Иркутской области и Бурятии сформировалась колоссальной протяженности пробка: она вытянулась вдоль федеральной трассы "Байкал" на 85 км. Водители стоят в ней по 10 часов.
В любой другой сезон это было бы только временным неудобством, однако сейчас здесь стоят 30-градусные морозы: без лекарств, горячей пищи и горючего людям грозит верная смерть.
Власти направили в помощь водителям сотрудников МЧС: однако быстрому и эффективному решению проблемы мешают сильные холода и непрекращающийся снегопад.