На трассе "Байкал" образовался затор длиной 85 км

На территории Иркутской области и Бурятии сформировалась колоссальной протяженности пробка: она вытянулась вдоль федеральной трассы "Байкал" на 85 км. Водители стоят в ней по 10 часов.

В любой другой сезон это было бы только временным неудобством, однако сейчас здесь стоят 30-градусные морозы: без лекарств, горячей пищи и горючего людям грозит верная смерть.