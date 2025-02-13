На вулкане Безымянный на Камчатке произошло более 100 землетрясений за сутки

На Камчатке произошло более 100 землетрясений за сутки на вулкане Безымянный, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и Камчатский филиал геофизической службы РАН.

"За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий. В темное время суток наблюдается мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону", - рассказали в учреждении.

Вулкан готовится к извержению. Высота выбросов пепла может достигать 15 км над уровнем моря.