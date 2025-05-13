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На юге Италии приостановлено движение поездов из-за землетрясения метрополитена
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 13 мая в районе Флегрейских полей близ Неаполя. Власти приняли решение приостановить движение поездов из-за землетрясения в районе Неаполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на железнодорожного оператора Ferrovie dello Stato Italiane.
Движение поездов в этом районе приостановлено, специалисты проверяют пути на предмет повреждений. Кроме того, приостановлена работа городского метрополитена.
Власти успокаивают местное население, но одновременно с этим принимают планы экстренной эвакуации. Главная потенциальная опасность исходит из-за того, что данная территория густо населена, а многие постройки, в том числе жилые, не соответствуют антисейсмическим нормам.
Последние несколько лет в этой зоне под Неаполем регулярно регистрируется сейсмическая активность. Как поясняют специалисты из Национального института геофизики и вулканологии, землетрясения являются следствием разрывов земной коры под давлением феномена, известного как брадисейсм. Он приводит к колебанию уровня моря, то есть уходу суши под воду или неожиданному возникновению холмов в низменностях.