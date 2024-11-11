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Наказание из Брюсселя - Венгрия лишилась европейских дотаций

Новогодний "подарок" из Брюсселя получил Будапешт. Евросоюз окончательно лишил Венгрию 1 млрд евро якобы из-за нарушений верховенства закона.

Еврокомиссия настаивала на том, чтобы Будапешт провел реформы в правовой системе, активизировал борьбу с коррупцией и обеспечил независимость средств массовой информации. Однако, по мнению еврочиновников, эти требования не были выполнены. Впрочем, не зря венгерский премьер сравнил Брюссель с мрачным Мордором.

Кстати, правительство Венгрии уверено, что потеря средств - произвол комиссии, так как страна выполнила все необходимые условия. А Виктор Орбан уже пригрозил наложить вето на проект долгосрочного бюджета ЕС.

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