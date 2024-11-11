Наказание из Брюсселя - Венгрия лишилась европейских дотаций

Еврокомиссия настаивала на том, чтобы Будапешт провел реформы в правовой системе, активизировал борьбу с коррупцией и обеспечил независимость средств массовой информации. Однако, по мнению еврочиновников, эти требования не были выполнены. Впрочем, не зря венгерский премьер сравнил Брюссель с мрачным Мордором.