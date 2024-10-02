Насрулла накануне гибели согласился на прекращение огня - МИД Ливана

Генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насрулла накануне своей гибели в Бейруте при ударе израильских ВС согласился на прекращение огня с Израилем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы МИД Ливана Абдаллы Бу Хабиба в эфире CNN.