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Насрулла накануне гибели согласился на прекращение огня - МИД Ливана

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Фото АР

Генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насрулла накануне своей гибели в Бейруте при ударе израильских ВС согласился на прекращение огня с Израилем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы МИД Ливана Абдаллы Бу Хабиба в эфире CNN.

"Он согласился. Да, ливанская сторона согласилась. Мы проконсультировались с "Хезболла", [спикер парламента Ливана Набих] Берри проконсультировался с "Хезболла", и мы сообщили представителям США и Франции [о принятом решении]", - отметил Бу Хабиб.

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