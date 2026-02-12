3.72 BYN
НАТО развернет миссию в Арктическом регионе
Автор:Редакция news.by
НАТО развернет миссию в Арктическом регионе
НАТО стремится к расширению своего присутствия в Гренландии. Альянс объявил о старте миссии "Арктический страж". Как пишет Reuters, инициатива призвана якобы обеспечить координацию военного присутствия союзников в регионе, в том числе в рамках учений "Арктическая выносливость" в Гренландии.
По информации Bloomberg, создать данную миссию предложила Германия. В рамках нее на территории острова планируется проведение военных учений и размещение дополнительных войск.