Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

НАТО: в Эстонию перебрасываются из Румынии итальянские истребители

НАТО сообщает, что в Эстонию перебрасываются из Румынии итальянские истребители Eurofighter. Они будут нести там патрульную службу совместно с летчиками из испанских и венгерских ВВС.

Речь идет не просто о ротации. Патрульную миссию в Эстонии неуклонно усиливают. Балтийский регион становится новым потенциальным очагом напряженности.

Представители альянса регулярно высказывают недвусмысленные угрозы насчет Калиниградского анклава, а к контролю за судоходством - все чаще привлекаются корабли военно-морского флота.

ЭстонияНАТОРумынияистребители