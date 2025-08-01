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НАТО: в Эстонию перебрасываются из Румынии итальянские истребители
Автор:Редакция news.by
НАТО сообщает, что в Эстонию перебрасываются из Румынии итальянские истребители Eurofighter. Они будут нести там патрульную службу совместно с летчиками из испанских и венгерских ВВС.
Речь идет не просто о ротации. Патрульную миссию в Эстонии неуклонно усиливают. Балтийский регион становится новым потенциальным очагом напряженности.
Представители альянса регулярно высказывают недвусмысленные угрозы насчет Калиниградского анклава, а к контролю за судоходством - все чаще привлекаются корабли военно-морского флота.