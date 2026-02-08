Наводнения в Португалии: после шторма "Леонардо" на страну обрушился циклон "Марта"

Португалия уходит под воду. После шторма "Леонардо" страну накрыло сильнейшее за последние 10 лет наводнение - тысячи человек покинули свои дома. Обильные дожди вызвали подъем рек и перебои в транспортном сообщении. Ночью на страну обрушился новый шторм - "Марта". Города затапливает, службы гражданской защиты работают в усиленном режиме.