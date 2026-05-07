logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Навроцкий инициировал референдум против "Зеленого пакта" ЕС

Глава Польши Кароль Навроцкий инициировал общенациональный референдум против климатических планов ЕС. Навроцкий считает, что так называемый "Зеленый пакт" ЕС ведет к резкому росту цен на энергию и уничтожает конкуренцию в экономике.

В Варшаве уверены, что граждане должны сами решить, готовы ли они платить больше ради экологических требований Брюсселя.

В бюллетень планируют включить вопросы о налогах на отопление, запрете бензиновых двигателей и новых сборах для фермеров.

Официальное предложение о народном голосовании уже направлено на рассмотрение в Сенат. Если инициативу одобрят, референдум может состояться уже 27 сентября.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ПольшаКароль Навроцкийреферендум