3.78 BYN
2.83 BYN
3.33 BYN
Навроцкий инициировал референдум против "Зеленого пакта" ЕС
Автор:Редакция news.by
Глава Польши Кароль Навроцкий инициировал общенациональный референдум против климатических планов ЕС. Навроцкий считает, что так называемый "Зеленый пакт" ЕС ведет к резкому росту цен на энергию и уничтожает конкуренцию в экономике.
В Варшаве уверены, что граждане должны сами решить, готовы ли они платить больше ради экологических требований Брюсселя.
В бюллетень планируют включить вопросы о налогах на отопление, запрете бензиновых двигателей и новых сборах для фермеров.
Официальное предложение о народном голосовании уже направлено на рассмотрение в Сенат. Если инициативу одобрят, референдум может состояться уже 27 сентября.