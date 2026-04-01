Навроцкий не смог правильно написать по-английски название Польши
Автор:Редакция news.by
Президент Польши не смог правильно написать по-английски название своей страны - об этом пишут польские СМИ.
Неловкий момент произошел во время визита Навроцкого на завод Lockheed Martin Aeronautics в США. Предприятие занимается производством истребителей F-35, в том числе выполняет заказ и для польских ВВС.
Осматривая одну из машин, Навроцкий написал по-английски на одной из деталей "F-35 - в июне уже в Польше". И допустил ошибку в английском названии своей страны - вместо Poland он написал Polend.
Казус вызвал спор в Сети - некоторые пользователи усомнились в лингвистических способностях Навроцкого, другие объяснили это его своеобразным почерком.