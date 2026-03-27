Навроцкий подписал закон о "прощении" воюющих на стороне ВСУ поляков

Документ затрагивает граждан Польши, которые воюют за ВСУ с 6 апреля 2014 года. Ранее для службы в составе армии другого государства поляков обязывали получить разрешение от соответствующих органов. В противном случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



По новым правилам, наемник должен лишь предоставить письменное заявление на имя главы Минобороны Польши с указанием даты и места поступления на службу в ВСУ и ее прекращения. Новый документ также амнистирует тех, кто уже успел получить приговор за участие в конфликте и находится в местах лишения свободы.