Украинское подразделение беспилотной авиации "Птицы Мадьяра" может быть исполнителем теракта в Хорлах Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, Киев выпустил 3 беспилотника по кафе и отелю. При этом Сальдо не исключает, что в террористической атаке по Херсонской области может быть замешана Великобритания.

По его словам, без поддержки британских спецслужб сложно объяснить уверенность Киева в безнаказанности при планировании такого преступления. При этом в Украине до сих пор цинично заявляют, что ударом в Хорлах якобы уничтожили исключительно военных.

По информации Следственного комитета России, в результате атаки дронов на кафе в новогоднюю ночь погибли 28 человек, в том числе 2 детей. Пострадавших 31. Экспертам удалось установить личности 13 погибших.