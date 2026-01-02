3.71 BYN
Названы вероятные исполнители теракта в Херсонской области
Украинское подразделение беспилотной авиации "Птицы Мадьяра" может быть исполнителем теракта в Хорлах Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, Киев выпустил 3 беспилотника по кафе и отелю. При этом Сальдо не исключает, что в террористической атаке по Херсонской области может быть замешана Великобритания.
По его словам, без поддержки британских спецслужб сложно объяснить уверенность Киева в безнаказанности при планировании такого преступления. При этом в Украине до сих пор цинично заявляют, что ударом в Хорлах якобы уничтожили исключительно военных.
По информации Следственного комитета России, в результате атаки дронов на кафе в новогоднюю ночь погибли 28 человек, в том числе 2 детей. Пострадавших 31. Экспертам удалось установить личности 13 погибших.
После публикации их персональных данных сайт правительства Херсонской области подвергся кибератаке. Тем временем Москва потребовала от управления Верховного комиссара ООН по правам человека как можно скорее публично осудить "чудовищный теракт киевского режима".