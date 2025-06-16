NDTV: Врачи Индии идентифицировали останки 87 из 274 погибших в авиакатастрофе

Последствия крушения самолета в Индии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669d992c-ae16-4059-9474-2f135896a043/conversions/d7984a76-e640-4fa7-9ef5-0d509fc8fd30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669d992c-ae16-4059-9474-2f135896a043/conversions/d7984a76-e640-4fa7-9ef5-0d509fc8fd30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669d992c-ae16-4059-9474-2f135896a043/conversions/d7984a76-e640-4fa7-9ef5-0d509fc8fd30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669d992c-ae16-4059-9474-2f135896a043/conversions/d7984a76-e640-4fa7-9ef5-0d509fc8fd30-xl-___webp_1920.webp 1920w

Врачи-патологоанатомы и судмедэксперты, работающие в группе по опознанию жертв катастрофы самолета авиакомпании Air India в городе Ахмедабаде, где произошла трагедия, на настоящий момент идентифицировали останки 87 погибших из 274, более 45 тел уже выдано родственникам для организации похорон, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

"Совпадения образцов ДНК в авиакатастрофе Air India достигли 92, что соответствует 87 телам из-за некоторого дублирования (возникающего при анализе разных фрагментов одного тела - ред.)", - заявил журналистам в понедельник доктор Раджниш Патель, один из руководителей группы опознания, слова которого цитирует телеканал.

"47 тел были переданы и отправлены родственникам для организации похорон", - сказал Патель, работающий сейчас вместе со всей группой опознания жертв катастрофы в больнице Ahmedabad Civil Hospital.

По данным телеканала, медикам удалось собрать только 230 образцов ДНК родственников погибших, в то время как в морге больницы находятся останки 274 человек.

Ранее телеканал NDTV сообщал в репортаже из больницы, что каждый анализ ДНК занимает 72 часа, и потому работа врачей, работающих с полной отдачей, дает результаты очень медленно.