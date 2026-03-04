Нефтехранилища в Саудовской Аравии заполняются рекордными темпами. Из-за блокировки Ормузского пролива танкеры не могут вывозить добытую нефть, она копится в резервуарах.

В Ираке добычу на крупнейших месторождениях уже начали сокращать. Черное золото торгуется уже по 85 долларов. Активно прибавляют в цене и газ с топливом. Они выросли в Украине, в Молдавии и странах ЕС.

Правительство Молдовы ввело режим тревоги в сфере энергетики из-за ситуации в Иране и Персидском заливе. Он продлится 60 дней. Запасов бензина на станциях и хранилищах хватит на 23 дня. Кабмин попытается сформировать запасы горючего для внутреннего потребления, в частности, на случай возможных сбоев в электроснабжении.

Усугубляется ситуация с энергетической безопасностью Венгрии. С одной стороны, украинцы блокируют поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", а Хорватия оспаривает право Будапешта покупать и получать российскую нефть морскими путями. В этой связи глава МИД Венгрии прибыл в Москву.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Необходимо убедиться, что нефть и природный газ, необходимые для энергетической безопасности Венгрии, остаются в нашем распоряжении даже во время кризиса. Хотел бы получить гарантию, что необходимое для безопасности нашего энергоснабжения количество нефти и природного газа будет предоставлено россиянами по установленной цене, несмотря на изменившиеся обстоятельства и мировой энергетический кризис. И остается еще одна задача: добиться, чтобы эти объемы топлива дошли до Венгрии".