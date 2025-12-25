3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Необычное явление: на юге Франции пятый день идет непрерывный проливной дождь
Автор:Редакция news.by
В департаментах юга Франции наблюдается феномен, который получил название "средиземноморский эпизод". Здесь уже пятый день идет непрерывный проливной дождь. Синоптики ожидают, что до субботы, 27 декабря, он не прекратится.
В десятках городов улицы оказались затоплены бурлящими потоками, а реки региона вышли из берегов. Жертв, к счастью, пока удалось избежать, однако региону нанесен колоссальный материальный ущерб.
Ученые связывают феномен бесконечного ливня с глобальным изменением климата.