Необычное явление: на юге Франции пятый день идет непрерывный проливной дождь

В департаментах юга Франции наблюдается феномен, который получил название "средиземноморский эпизод". Здесь уже пятый день идет непрерывный проливной дождь. Синоптики ожидают, что до субботы, 27 декабря, он не прекратится.

В десятках городов улицы оказались затоплены бурлящими потоками, а реки региона вышли из берегов. Жертв, к счастью, пока удалось избежать, однако региону нанесен колоссальный материальный ущерб.

Ученые связывают феномен бесконечного ливня с глобальным изменением климата.

В миреЕвропаЭкология

Франциядожди