Американский журнал Newsweek предположил, какими будут последствия для Москвы, Пекина и Пхеньяна, если США нанесут по ним удар при помощи термоядерной бомбы B83. Об этом пишет ТАСС.

По подсчетам издания, удар по Москве приведет к гибели 1,4 млн человек, еще 3,7 млн получат ранения. В случае ядерной атаки на Пекин погибнут 1,5 млн человек, 3,3 млн пострадают. В Пхеньяне удар B83 унесет жизни 1,3 млн человек и оставит 1,1 млн раненых.