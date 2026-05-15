Нидерланды рискуют не заполнить газовые хранилища к зиме из-за высоких цен

В Нидерландах возникли сложности с пополнением газовых запасов на фоне высоких цен на топливо. Об этом предупредил глава газотранспортной компании Gasunie .

По его словам, уже к концу июня или началу июля темпы закачки газа могут оказаться слишком низкими, из-за чего страна рискует не выполнить план по заполнению хранилищ к зиме.

Согласно действующим требованиям, к 1 ноября уровень запасов должен достичь 87 % мощности газохранилищ - сейчас он составляет лишь около 12 %.

