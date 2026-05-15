3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
Нидерланды рискуют не заполнить газовые хранилища к зиме из-за высоких цен
Автор:Редакция news.by
В Нидерландах возникли сложности с пополнением газовых запасов на фоне высоких цен на топливо. Об этом предупредил глава газотранспортной компании Gasunie .
По его словам, уже к концу июня или началу июля темпы закачки газа могут оказаться слишком низкими, из-за чего страна рискует не выполнить план по заполнению хранилищ к зиме.
Согласно действующим требованиям, к 1 ноября уровень запасов должен достичь 87 % мощности газохранилищ - сейчас он составляет лишь около 12 %.