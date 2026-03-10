НЛО над Нью-Йорком отвлекло американцев от войны с Ираном и роста цен на бензин

Видео пролета 3 неопознанных летающих объектов над Нью-Йорком отвлекло соцсети США от войны с Ираном и роста цен на бензин. Объекты в небе были видны отчетливо и оказались столь яркими, что часть горожан впала в панику.

Может показаться странным, но проблема НЛО в Соединенных Штатах актуальна. В начале марта Трамп обещал опубликовать секретные документы, правда, гостайны так и не раскрыли. Полтора года назад сразу во многих штатах можно было видеть много НЛО.



Власти беспомощно давали растерянные комментарии. Что это было, американцам так и не ясно. Видимо, и полет ярко светящихся шаров над Нью-Йорком тоже останется загадкой для рядовых граждан.