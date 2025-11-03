3.68 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
НЛО в Нью-Джерси: американцы наблюдают загадочные летающие объекты
Автор:Редакция news.by
В США снова зафиксировано нашествие НЛО. В 2024 году их было много в центральных регионах страны. На этот счет высказывались региональные и федеральные политики, а Трамп даже обещал разъяснить проблему, когда придет к власти. Однако тайна осталась тайной.
Откуда взялись сотни загадочных объектов, которые кружили вокруг аэропортов, военных баз и госучреждений, никто американцам объяснять не стал. И вот, похоже, история повторяется. Теперь НЛО массово витают над просторами штата Нью-Джерси.
Власти опять не сообщают ничего внятного. Прежде эксперты высказывали мнение, что речь идет об испытании технологий манипуляции общественным сознанием и наведении массовых галлюцинаций.