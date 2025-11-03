НЛО в Нью-Джерси: американцы наблюдают загадочные летающие объекты

В США снова зафиксировано нашествие НЛО. В 2024 году их было много в центральных регионах страны. На этот счет высказывались региональные и федеральные политики, а Трамп даже обещал разъяснить проблему, когда придет к власти. Однако тайна осталась тайной.



Откуда взялись сотни загадочных объектов, которые кружили вокруг аэропортов, военных баз и госучреждений, никто американцам объяснять не стал. И вот, похоже, история повторяется. Теперь НЛО массово витают над просторами штата Нью-Джерси.



Власти опять не сообщают ничего внятного. Прежде эксперты высказывали мнение, что речь идет об испытании технологий манипуляции общественным сознанием и наведении массовых галлюцинаций.