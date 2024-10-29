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Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах

Трамп из своей резиденции в Мар-а-Лаго уже вовсю вершит большую американскую политику, хотя до вступления его в должность остается более двух месяцев. Он объявил, в частности, что собирается полностью прекратить субсидирование бюджетом операций по смене пола, а также запретит трансгендерную хирургию для несовершеннолетних.

Сегодня подобные операции финансируются государством через страховые фонды, а в ряде штатов ребенка могут направить на операцию, даже не предупреждая родителей.

Кроме того, Трамп подобрал кандидата на должность министра обороны: им станет телеведущий Fox News Пит Хегсет. Этот господин примечателен тем, что не использует в новостях оборот "мирные палестинцы" - это, дескать, является элементом хамасовской пропаганды. Хегсет также активно защищает американских военных, которые совершали преступления за рубежом.

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