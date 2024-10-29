Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах

Трамп из своей резиденции в Мар-а-Лаго уже вовсю вершит большую американскую политику, хотя до вступления его в должность остается более двух месяцев. Он объявил, в частности, что собирается полностью прекратить субсидирование бюджетом операций по смене пола, а также запретит трансгендерную хирургию для несовершеннолетних.

Сегодня подобные операции финансируются государством через страховые фонды, а в ряде штатов ребенка могут направить на операцию, даже не предупреждая родителей.