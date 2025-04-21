Новый раунд переговоров между Ираном и США состоится в Риме

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что следующий раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы, запланированный на 3 мая, пройдет в Риме, посредником останется Оман. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

В эфире телеканала SNN Аббас Аракчи заявил, что Иран планирует провести консультации со странами "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) накануне переговоров с США по иранской ядерной программе. "Я думаю, что роль трех европейских стран (в вопросе иранской ядерной программы. - Прим. БЕЛТА) уменьшилась из-за принятой ими неправильной политики. По этой причине мы готовы с ними провести раунд переговоров в Риме перед переговорами с США", - заявил он.