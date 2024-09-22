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Новое покушение на Трампа вполне возможно - мнение политолога-американиста

Предвыборный штаб Трампа собирает информацию о возможном очередном покушении на политика, а американское разведывательное сообщество не исключает факта заговора.

Учитывая жалобы граждан на плохое самочувствие после митинга республиканца, стоит рассматривать все варианты развития событий.

Малек Дудаков, политолог-американист:

"С одной стороны, новое покушение вполне возможно, потому что, как мы видим, уровень антитрамповской пропаганды со стороны либеральной Америки, либеральных медиа никуда не пропал. Действительно, в Америке есть огромное количество людей с психическими отклонениями, которые могут с оружием в руках пойти и попытаться вот так вот войти в историю, устроить покушение на Трампа".

Политолог уверен, нельзя исключать и какого-то заговора. Например, американское разведсообщество, уверено, что существует, может быть даже 5 каких-то отдельных планов заговора в отношении Трампа. Причем некоторые имеют там иностранный след.

"На этом фоне поднимается паника, истерика. Некоторые сторонники Трампа после того, как им стало плохо по тем или иным причинам на митинге, уже тоже начинают говорить о том, что, наверное, что-то специально залили в воздух для того, чтобы вот как бы людям стало плохо", - приводит пример Малек Дудаков.

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