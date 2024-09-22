Новое покушение на Трампа вполне возможно - мнение политолога-американиста

Предвыборный штаб Трампа собирает информацию о возможном очередном покушении на политика, а американское разведывательное сообщество не исключает факта заговора.

Учитывая жалобы граждан на плохое самочувствие после митинга республиканца, стоит рассматривать все варианты развития событий.

Малек Дудаков, политолог-американист:

"С одной стороны, новое покушение вполне возможно, потому что, как мы видим, уровень антитрамповской пропаганды со стороны либеральной Америки, либеральных медиа никуда не пропал. Действительно, в Америке есть огромное количество людей с психическими отклонениями, которые могут с оружием в руках пойти и попытаться вот так вот войти в историю, устроить покушение на Трампа".

Политолог уверен, нельзя исключать и какого-то заговора. Например, американское разведсообщество, уверено, что существует, может быть даже 5 каких-то отдельных планов заговора в отношении Трампа. Причем некоторые имеют там иностранный след.